Offset forceur ? Cardi B dévoile des messages préoccupants !

Offset ne veut pas la lâcher !

Offset : Cardi B lui manque !

Cette histoire entre Offset et Cardi B semble interminable ! Alors qu’ils avaient annoncé leur séparation il y a quelques mois, les tensions continuent de faire parler. Entre accusations, rumeurs et réconciliations, les deux stars du rap US ne cessent de divertir les médias US. Aujourd’hui, c’est un nouvel épisode qui s’ajoute à leur feuilleton.

Offset prêt à tout pour récupérer Cardi B ?

Le rappeur d’Atlanta, qui a fait un feat explosif avec Gazo, n’a visiblement pas tourné la page. Quelques mois après leur rupture officielle, Offset aurait envoyé plusieurs messages à Cardi B dans l’espoir de la reconquérir. Des messages que la rappeuse n’a pas hésité à dévoiler publiquement. Preuve que cette tentative de réconciliation ne semble pas du tout à son goût.

Souvenez-vous, Offset avait précédemment accusé Cardi B de l’avoir trompé alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant. Une accusation explosive qui avait marqué leur séparation. Pourtant, aujourd’hui, il semble déterminé à revenir dans la vie de la rappeuse. Mais Cardi B est catégorique : pas question de renouer des moments intimes avec lui. Malgré ce refus clair, Offset persiste et signe, ce qui pousse certains fans à se demander : "Offset, forceur ?"

Le membre des Migos avait déjà réussi un comeback surprenant lors de leur précédente rupture, n’hésitant pas à poster une story iconique : "I won" pour célébrer son retour auprès de Cardi. Alors, envisage-t-il de refaire le même coup ? Réponse dans les prochains jours... peut-être.

"Je veux faire l’amour. Ta ch*tte me manque, la tête que tu fais quand on b*ise."