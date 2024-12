Damso vient de franchir un gros pallier sur Spotify !

Ils ne sont que deux rappeurs FR à l'avoir fait avant lui !

Damso monte sur le podium

C’est un sacré accomplissement que vient de réaliser le rappeur bruxellois ! Alors que Damso est sur toutes les bouches grâce à son album "J’ai menti", sorti le 15 novembre dernier, et son récent feat avec SCH, qui a enflammé les réseaux sociaux, l’artiste continue de faire parler de lui. Sans oublier le clash retentissant avec son ancien mentor Booba, qui a rajouté de l’électricité dans l’air.

Mais aujourd’hui, c’est pour un exploit historique que Dems fait la une : après 9 ans de carrière, il a dépassé la barre symbolique des 5 milliards de streams sur Spotify. Un cap impressionnant qui place Damso parmi les légendes du rap francophone.

📊 DAMSO dépasse les 5 milliards de streams sur Spotify !



C’est le 3ème rappeur FR à dépasser ce seuil après JUL & NINHO 👏 pic.twitter.com/C7lXe3jK38 — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 10, 2024

Devant PNL et Booba

Dans cette catégorie, seuls deux artistes le devancent : JUL, loin devant avec 9,9 milliards de streams, et Ninho, qui atteint les 8,7 milliards, porté par le succès de "Destin", qui a dépassé le million de ventes. Damso, l’interprète de "Macarena", devance ainsi d’autres poids lourds du rap comme Gims (4e), PNL (5e), Niska (6e) et Booba (7e).

Avec seulement 5 albums à son actif (en comptant "QUALF" et "QUALF infinity" comme un projet unique), Damso vient une fois de plus de montrer qu’il n’a plus rien à prouver. Comme il l’a lui-même si bien dit : "J’ai niqué le game".