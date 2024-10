Ninho, Niska : L'incroyable démarrage de "Goat" !

Le deuxième meilleur démarrage de l'année en 24h !

Une collaboration explosive qui fracasse les stats

Quand deux poids lourds du rap français, Ninho et Niska, décident de lancer un projet commun, les résultats sont spectaculaires. Leur album intitulé "GOAT" (Greatest of All Time) a réalisé un démarrage impressionnant, avec 4,5 millions de streams en seulement 24 heures sur Spotify France. Ce lancement fulgurant place "GOAT" comme le deuxième meilleur démarrage de l'année, derrière Werenoi et son album "Pyramide" (4,89M).

Cela faisait longtemps que les fans du rap français espéraient une collaboration de cette ampleur entre Ninho et Niska. Avec "GOAT", les deux artistes offrent un projet qui marie leurs styles respectifs dans une harmonie unique. Les morceaux sont percutants, avec un flow puissant, des textes marquants, et une production soignée qui met en valeur chaque piste. Ninho et Niska montrent une complicité artistique qui dépasse les attentes, captivant les auditeurs dès la première écoute.

Des chiffres impressionnants

4,5 millions de streams en une seule journée : c'est plus qu'un simple succès, c'est une performance qui témoigne de l'impact de cet album sur la scène rap. Ce chiffre place "GOAT" au sommet des classements et montre l'influence de Ninho et Niska. Avec ce démarrage impressionnant, "GOAT" confirme que ces deux artistes sont parmi les plus grands du rap game actuel.

2024 : l’année du rap français

Cette année restera marquée par de nombreux projets qui redéfinissent le rap français, et "GOAT" de Ninho et Niska en fait désormais partie. Ce démarrage record prouve que le rap continue de dominer les classements, porté par des artistes ambitieux. Entre le projet "ALVALM" de SDM, "Pyramide" de Werenoi avec une réédition pleine de succès, le public du rap français ont bien été gâtés.

"GOAT" s’annonce comme un incontournable, rappelant que Ninho et Niska sont bel et bien au sommet de leur art, prêts à écrire une nouvelle page de l’histoire du rap français.