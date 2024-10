Kanye West : Découvrez la cover de son nouvel album !

"Bully" arrive bientôt dans nos oreilles !

Kanye de retour en solo

Ye revient encore plus fort. Alors que l’année 2024 est déjà marquée par deux albums en collab' avec Ty Dolla Sign, Vulture 1 et Vulture 2, Kanye West nous balance la cover de son prochain projet solo, intitulé "Bully". Et bien évidemment, il fait les choses à sa manière.

La pochette, full en noir et blanc voyant un homme montrant ses dents, a fait déjà parler d’elle. Avec un titre comme "Bully" ("intimidateur" en français), on peut s’attendre à un album où Kanye va sûrement régler ses comptes. Que ce soit avec l’industrie, ses détracteurs, ou même ses propres démons, on sait que quand l'interprète d'"Amazing" sort un projet, il ne fait pas dans la demi-mesure.

Une sortie dans la controverse

Mais ce qui rend cette sortie encore plus brûlante, c’est que Kanye est en plein tourbillon médiatique. Récemment, son ancienne assistante l’a accusé d'agression sexuelle, une affaire qui fait grand bruit. Alors que les fans sont impatients d’entendre ce qu’il a à dire sur cet album, ce titre et le contexte actuel laissent penser que "Bully" pourrait bien être sa réponse à tout ça. Kanye a toujours été connu pour sa capacité à transformer ses épreuves en art, donc on peut s'attendre à du lourd.

Après avoir enchaîné les succès avec Vulture 1 et Vulture 2 aux côtés de Ty Dolla Sign, Yeezy semble prêt à revenir en solo avec un projet qui pourrait être aussi explosif que controversé. Reste à voir si "Bully" va être l'album qui confirmera, une fois de plus, que Kanye West est toujours l'une des figures les plus influentes (et imprévisibles) du rap game.