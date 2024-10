Lil Wayne : ce classique vient d'être certifié diamant

Une certification bien méritée pour Lil Wayne, on aurait aimé entendre ce titre au Super Bowl.

La polémique du Super Bowl

Lil Wayne est un véritable OVNI dans le rap game, et même s'il a pu être assez clivant lors de son explosion mondiale avec "Tha Carter III" (on lui reprochait notamment sa sur-utilisation de l'autotune), aujourd'hui tout le monde semble d'accord pour reconnaître son influence dans le rap game, notamment sur la nouvelle génération de rappeurs qui cartonnent en ce moment, qui sont quasiment tous ses fils, soyons clairs. C'est évident pour tout le monde, sauf pour Jay-Z, qui a préféré programmer Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl, qui se déroulera pourtant chez Wayne, à la Nouvelle-Orléans. Pas grave pour Weezy : il continue de s'inscrire un peu plus dans la légende avec sa nouvelle certification diamant qui vient de tomber.

Le morceau phare des années 2010

On précise que les certifications diamant aux États-Unis n'ont rien à voir avec celles distribuées en France. Pour atteindre le single de diamant dans le pays de l'Oncle Sam, il faut que votre single se soit écoulé à plus de 10 000 000 d'exemplaires. Et 10 millions, ça met un certain temps à tomber, d'ailleurs, très peu de singles rap ont atteint ce stade. On félicite donc Lil Wayne pour avoir réussi à faire rentrer un deuxième morceau dans le cercle fermé des singles diamanté. Il s'agit du banger "Love Me" avec Future et Drake, sorti en 2013, à une époque où le streaming n'avait pas encore autant explosé qu'aujourd'hui.

On aurait évidemment aimé entendre ce titre lors de la mi-temps du Super Bowl, chez lui, à la Nouvelle-Orléans, mais le sort en a décidé autrement. Enfin, selon certaines rumeurs, c'est surtout Jay-Z qui a choisi Kendrick Lamar à sa place : plus bankable en ce moment, avec "Not Like Us" qui est le seul hit produit par le rap US en 2024, K.Dot a surtout l'avantage d'être plus "présentable" que Lil Wayne, qui souffre de son image torturée et du fait qu'il parlait souvent de drogue dans ses morceaux... Mais ça ne l'empêche pas d'être un des rappeurs les plus marquants de ces 20 dernières années !