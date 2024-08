Aya Nakamura pose ses conditions pour sortir un remix de Charles Aznavour !

"Il faudrait reposer le morceau entièrement."

Aya Nakamura envisage de sortir son remix de Charles Aznavour ! La prestation d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a marqué les esprits. Son medley mêlant ses tubes à des classiques de Charles Aznavour a suscité un vif intérêt. Face à l'engouement du public, la chanteuse pourrait bien sortir officiellement ce remix, mais sous certaines conditions...

Aya Nakamura à propos de la cérémonie d’ouverture de #Paris2024 , du choix de Charles Aznavour et des différentes discussions pic.twitter.com/dQAQd94mY4 — addict. (@addictpopmusic) August 26, 2024

Le 26 juillet 2024, Aya Nakamura a livré une performance en revisitant des titres emblématiques de Charles Aznavour tels que "La Bohème" et "For me formidable", tout en y intégrant ses propres hits comme "Pookie" et "Djadja". Cette fusion entre chanson française traditionnelle et musique urbaine contemporaine a conquis le public présent ainsi que les téléspectateurs. Le remix d'Aya Nakamura a rapidement gagné en popularité. Sur TikTok notamment, plus de 60 000 vidéos reprenant ce remix ont été publiées en seulement quelques jours.

Face à la demande croissante des fans, Aya Nakamura a évoqué la possibilité de sortir officiellement ce remix. Cependant, lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, elle a précisé qu'une condition devrait être remplie : "Il faudrait reposer le morceau entièrement." Affaire à suivre...