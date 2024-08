L'évolution du style musical de SCH, rappeur made in Marseille

SCH, de son vrai nom Julien Schwarzer, est un rappeur made in Marseille. Depuis ses débuts en 2013 , il a connu une ascension fulgurante, s'imposant comme l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Son style musical a également évolué au fil du temps, passant d'un rap sombre et introspectif à un rap urbain plus mainstream.

Les débuts du rappeut marseilllais

Les premiers projets de SCH, tels que A7 et Anarchie, sont marqués par un rap sombre et introspectif. Les thèmes tournent autour de la violence, la drogue, la mort et la solitude, souvent sur des prods instrumentales minimalistes. Sa voix grave et son flow contribuent à créer une atmosphère assez mélancolique.

Vers un succès grandissant

Avec son succès croissant, SCH commence à intégrer des éléments de pop urbaine dans sa musique. Ses chansons deviennent plus accessibles, avec des refrains plus mélodieux et des productions instrumentales parfois plus entraînantes. Il confectionne un univers plus travaillé, à partir de Julius, l'album est construit autour d'une histoire personnelle développée de bout en bout.

Un artiste complet

Aujourd'hui, SCH est un artiste complet qui maîtrise plusieurs styles de rap. Il sait aussi bien rapper sur des morceaux sombres et introspectifs que sur des titres un peu plus pop. Cette polyvalence lui a permis de toucher un public encore plus large et de confirmer son statut de star incontournable du rap français. Avec le temps, SCH a adopté une image et des visuels plus luxueux et glamour.

SCH a su évoluer au fil du temps sans se perdre. Il continue d'explorer de nouveaux styles et de repousser les limites de sa musique avec des projets toujours plus travaillés ; ce qui fait de lui l'un des artistes les plus passionnants du rap game.

