Justin Timberlake arrêté pour conduite en état d'ivresse

Le gendre idéal n'est finalement pas si idéal !

On savait que Justin Timberlake avait un côté sombre, depuis la sortie de l'autobiographie de Britney Spears dans laquelle elle raconte comme il l'a poussée à l'avortement, ou encore comment il n'a plus du tout assumé leur relation notamment. Cette année, le chanteur vit une passe compliquée, puisque son dernier album en date, "Everything I Thought It Was", a fait un joli flop à sa sortie, notamment en France avec 1900 ventes en une semaine, moins que certains rappeurs inconnus. Et visiblement, le chanteur a choisi de noyer son chagrin dans l'alcool !

C'est l'information qui est arrivée en début de matinée : Justin Timberlake a été arrêté dans les Hamptons, pour conduite en état d'ivresse. On n'a pas plus d'infos concernant les détails de l'affaire pour le moment, puisque les forces de l'ordre n'ont cette fois pas officiellement communiqué les éléments avec la presse, du moins pas encore. On sait juste que c'est du côté de Sag Harbor que tout ça a eu lieu, puisque c'est leur police qui a arrêté et placé le chanteur en garde à vue.

Justin Timberlake's mugshot and press release from the Sag Harbor Police Dept. @scrippsnews pic.twitter.com/5AbMIDQwUG — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) June 18, 2024

Selon une coupure de presse, dont l'authenticité n'est pas encore confirmée, le chanteur aurait tout simplement grillé un stop et avait du mal à rouler en ligne droite, ce qui a évidemment attiré l'attention des policiers. Il a depuis été relâché par les forces de l'ordre, après être passé devant une cour de justice. On espère que Justin Timberlake va pouvoir repartir du bon pied après tout ça, lui qui a tout de même été un artiste hyper marquant dans les années 2000.