Rick Ross continue de clasher Drake

Franchement, Rozay, on est un peu fatigués par ton histoire...

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake a monopolisé l'attention pendant plus d'un mois, même si l'histoire semble désormais terminée entre les deux protagonistes. On imagine par contre que les deux stars ne vont plus collaborer dans le futur. Mais ce qui a été marquant, dans ce clash, c'est la volonté de la part de plein d'autres rappeurs non concernés de prendre part à la bagarre pour espérer avoir un peu de lumière grâce à K.Dot et Dreezy. Rick Ross, 48 ans, artiste multi-platiné, fait malheureusement partie de ceux-là...

On dit malheureusement, parce qu'on est surpris qu'un rappeur de sa stature joue autant l'opportuniste, n'ayant jamais eu le courage de clasher Drake tant que d'autres ne s'y mettent pas avant lui. Mais ce qui est encore plus pathétique pour le "Bawz", c'est que maintenant que toute cette histoire semble terminée, il continue à hurler des insultes tout seul en direction de Drake. Comme Rick Ross ne manque pas d'humour, il a fait un petit montage photo autour de la cover de son diss track contre Drake (qui a floppé) : "Champagne Moments".

Rick Ross officially changes the cover art to his Drake diss ‘Champagne Moments’ 😭



Thoughts? pic.twitter.com/HyS4QirO2M — NFR Podcast (@nfr_podcast) June 11, 2024

La première cover représentait la tête de Drake mais "version blanche", pour appuyer ses propos dans le morceau selon lesquelles le Canadien aurait toujours eu honte d'être noir. Il l'avait même accusé d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour changer son nez. Dans la nouvelle cover, on retrouve un Drake à la peau plus foncée, mais avec des cheveux coiffés étrangement, colorés en blond, peut-être avec un air légèrement idiot, ou efféminé. Bref, personne ne comprend vraiment ce que Rick Ross a voulu attaquer avec cette cover, qui est encore un flop. Officer Ricky, il est peut-être temps de laisser les gens tranquilles...