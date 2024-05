SCH : succès pour son restaurant éphémère

Le rappeur marseillais propose une écoute inédite de son album et la dégustation de cannellonis.

SCH est bientôt de retour. Un an après la sortie d’"Autobahn", le rappeur marseillais est de retour avec un préquel à sa série "JVLIVS", intitulé "Giulio". Pour soigneusement préparer sa sortie, SCH met les petits plats dans les grands avec une opération de communication réussie : un restaurant éphémère.

SCH a donc donné rendez-vous à ses fans du 28 mai au 1er juin à "Giulio" à Paris. Un restaurant éphémère éponyme qui sert un seul et unique plat : des Cannellonis. Après avoir d’abord diffusé la recette de ce plat sur Marmiton pour la sortie du premier single du même nom, le Marseillais voit désormais les choses en grand. Avec ce restaurant, les fans du rappeur ont pu, en avant-première dès ce mardi 28 mai, découvrir les 18 morceaux du projet tout en mangeant le plat italien version viande ou végétarien. Pour l’ouverture, Le Parisien était sur place et le succès était au rendez-vous. Déjà complet avec plus de 3 000 réservations, le restaurant fait des heureux dans le public de SCH : "Il y a une cohérence avec le single ‘Cannelloni’, qu’il a sorti il y a dix jours. Je trouve ça intéressant en termes de marketing", déclare un fan au journal.

Dès l’entrée, le client est plongé dans l’atmosphère de "Giulio" avec des "nappes à carreaux rouge et blanc", des "chandelles" ainsi que "deux fusils à pompe factices" et "une perceuse" en référence au clip du premier single. "On a voulu illustrer la dualité entre l’ambiance italienne chaleureuse et les conditions plus sombres de l’univers mafieux qu’on peut voir dans les films", expliquent Jean Decaup et Cédrick Lohou de l’agence .OMBRES et de la scénographie de "Giulio" au Parisien. Si les fans sont conquis, il est trop tard pour réussir à avoir son couvert chez "Giulio". Pour autant, SCH prolonge le plaisir avec un pop-up store au même endroit du 31 mai au 1er juin, après la sortie de son tant attendu nouvel album.