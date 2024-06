Les 7 meilleures dernières entrées en playlist

De quoi attaquer l'été avec la meilleure playlist.

On est déjà à la moitié de l'année 2024, on peut dire qu'on aura eu du lourd à se mettre sous la dent niveau rap jusqu'ici, avec des têtes d'affiche qui ont répondu présent. Mais on arrive désormais à l'été, le moment où tous les rappeurs vont tenter de sortir le tube ou le banger qui va tourner dans toutes les soirées. Chez Générations, on a déjà fait notre choix avec plusieurs entrées en playlists ces derniers jours, qui vont nos accompagner pendant les semaines à venir. Avec quelques noms que vous connaissez déjà, mais aussi pas mal de rookies !

Ven1 - Hakayet

On commence notre tour d'horizon en partant du 92, plus précisément de Nanterre, avec Ven1. Un rappeur dont on ne vous a pas encore beaucoup parlé sur le site, mais dont les tubes ont déjà bien tourné sur nos antennes, en particulier "Hakayek". Un single sorti en mars qui est d'ailleurs un des deux seuls morceaux mis en ligne sur Spotify par le rappeur, mais qui est pourtant déjà un banger. Une mélodie avec quelques notes de guitare, un texte rempli de références street, dont se dégage une détermination et une vraie mélancolie, le rappeur des Pablo a tout ce qu'il faut pour nous accompagner pendant l'été, notamment lors de vos trajets en caisse. En plus, son style nous rappelle clairement un autre très bon rappeur du 92, Kekra, alors on est obligé de valider !

Merveille - Citadelle

A peine 16 ans et Merveille a déjà la quasi-totalité de l'industrie musicale à ses pieds. Le chemin est encore long, mais la chanteuse de Clignancourt a déjà fait le plus dur, à savoir percer auprès de la nouvelle génération d'auditeurs avec un morceau marquant. Ici, le son, c'est "Citadelle", son hit sorti au début de l'année. Un morceau qui succède à "Ghetto", son premier tube qui avait cartonné l'année dernière et dans lequel on découvre un peu plus sa voix incroyable. En plus de ça, visuellement, il y a un gros travail avec cette volonté de mettre en avant son quartier Clignancourt dans tous ses clips, histoire de ne jamais oublier où tout ça a commencé. Attendez-vous à beaucoup entendre Merveille dans les prochaines semaines, car en plus de "Citadelle", elle a déjà prévu un autre banger, "Paqueta", qui tourne déjà très bien alors qu'il n'a pas de clip.

Bouss - Parler tout bas

On continue notre tour du 92 en s'arrêtant cette fois à Colombes, la ville de naissance de Bouss. Un rappeur qui n'est pas un rookie, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit sortir des clips et des freestyles. Mais avec "Parler tout bas", il vient clairement de franchir un step. La topline et la mélo sont très efficaces, même si l'attitude reste très caillera, et le clip très coloré tourné au pays véhicule bien l'ambiance chaleureuse du morceau, malgré le côté torturé des paroles. Encore un son parfait pour la ride !

Jksn - Seine Saint Denis

On fait une plongée dans la street cette fois, avec ce gros banger bien agressif signé par JKSN. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, JKSN est la nouvelle pépite en provenance de Sevran Beaudottes et en tant que digne représentant du 93, il enchaîne banger sur banger. Avec "Seine Saint-Denis", il signe un titre très efficace, bien street, dans lequel il porte fièrement les couleurs de son département. Un seul couplet, deux refrains, suffisant pour nous énerver et nous donner envie de bouger la tête fort. Le son le plus caillera du moment dans notre playlist !

Meesyz - K.O.

Après le son le plus caillera, il nous fallait forcément un morceau un peu "girly" pour compenser la violence du bail. C'est Meesyz qui nous le livre, avec "K.O.", son tout nouveau single clippé. La chanteuse n'est pas encore très connue, même si ça fait deux ans qu'elle sort des morceaux. La chanteuse originaire de Côte d'Ivoire, qui a grandi à Belleville, fait mouche à chaque fois avec ses morceaux dansants et rythmés, dont les thèmes parlent beaucoup aux filles, mais qui font danser tout le monde, et nous les premiers.

Yg Marley - Praise Jah in Moonlight

On continue avec un morceau très chill cette fois, forcément : le morceau a été fait par YG Marley, qui est le petit fils de la grande légende du reggae, Bob Marley. Il est d'ailleurs aussi le fils de Lauryn Hill, on comprend mieux pourquoi il se débrouille si bien dans la musique. Avec "Praise Jah in the Moonlight", sorti en décembre 2023, le chanteur américain d'origine jamaïcaine nous livre un morceau qui est dans la lignée de ce que pouvait produire son célèbre grand-père. D'ailleurs, on trouve pas mal de similitudes avec un des tubes de Bob et des Wailers, "Is This Love", car il s'agit là encore d'un hymne à l'amour, le genre de morceau qui ne se démode jamais !

Flo Milli - Never Lose Me (remix) feat SZA et Cardi B

On termine par une petite douceur qui nous vient directement des USA. Cette fois, c'est Flo Milli qui est à la baguette, une jeune rappeuse de 24 ans qui arrive d'Alabama. Elle s'est rapidement faite remarquée par la qualité de son flow, ainsi que par son côté bad bitch assumé. Ça n'est donc pas un hasard de la retrouver avec Cardi B et SZA sur le remix du tube "Never Lose Me", un morceau d'egotrip où les filles racontent pourquoi les mecs devraient tout faire pour "ne pas les perdre". Avec la voix sublime de SZA dans le refrain, on ne peut que valider le morceau !