Vacra : découvrez le tracklisting de "Pygmalion"

Son premier album sortira le 17 mai.

Vacra vient de dévoiler la tracklist de son premier album, "Pygmalion", attendu pour le 17 mai prochain. On y retrouvera des featurings très intéressants puisque sont annoncés PLK, Soolking, Josman, la chanteuse Louane et surtout Vacra lui-même. On avoue Vacra feat. Vacra, on a hâte de voir et surtout t'entendre à quoi ça va correspondre !