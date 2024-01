Tupac : un album posthume avec Cardi B ?

D'après Katt Williams, quelque chose se trame avec la participation des huit meilleurs rappeurs.

Presque 28 ans après son assassinat, Tupac continue de fasciner le rap game. Le rappeur américain a été victime d'une fusillade et décédait le 13 septembre 1996. Pendant des années, le meurtre non-élucidé de Tupac passionne le monde entier. Tout le monde se demande qui a bien pu tuer l'étoile montante du rap américain. En 2023, un suspect a finalement été arrêté des années plus tard : Keefe D. Et alors que l'ouverture du procès aura lieu le 3 juin prochain, on apprend qu'un nouvel album posthume devrait voir le jour.

Actuellement en prison, Suge Knight est à la tête d'un podcast : "Collect Call". Alors qu'il purge une peine de 28 ans, l'ancien magnat du rap a échangé avec l'artiste américain Katt Williams sur la préparation d'un éventuel album contenant des morceaux jamais sortis de Tupac. "Ce que tu es en train de faire avec ces inédits de Tupac... Cette merde m'a excité", avoue Suge Knight. Il mentionne alors le casting XXL que lui a vendu l'humoriste américain : "C'est incroyable".

Katt Williams mentionne alors la présence de huit artistes, "les meilleurs des meilleurs". "J'ai entendu Cardi sur le projet, est-ce vrai ?", surenchérit Suge Knight. "Absolument. Absolument", confirme alors son interlocuteur. L'ancien boss de Death Row Records poursuit : "Je dis toujours qu'elle est la version féminine de Tupac". Katt Williams approuve ses propos : "Elle va bien se mêler à lui. Tous ceux qui y sont, sont un morceau de lui, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va tout rassembler." Bien que le projet ne soit mentionné que pour la première fois dans ce podcast, Cardi B n'a rien révélé et aucune information supplémentaire à été dévoilée. Il s'agirait alors du septième album posthume de Tupac.