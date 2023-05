Booba clashe Naps et ses paroles

L'attaque est sournoise et violente !

Booba est bien décidé à placer sa fin de carrière sous le signe du conflit, et probablement de la solitude. Mais ça n'a visiblement jamais fait peur au Duc, au vu du nombre élevé de ses ennemis et de la manière dont il prend plaisir à s'en créer tout seul. Déjà bien occupé en ce moment à se chamailler avec Kaaris, Maes mais aussi Dadju et Gims, et encore bien d'autres (la liste est beaucoup trop longue), il est cette fois descendu dans le Sud de la France pour trouver un nouvel artiste à clasher : Naps.

Booba s'était déjà moqué du marseillais auparavant, il y a plusieurs mois de cela déjà. Mais rien de précis ni de méchant. Cette fois en revanche, l'attaque est assez sale puisque Kopp est allé chercher toutes les petites phrases de Naps prononcées en interview sans forcément trop y réfléchir, afin de le faire passer pour un imbécile. En prime, chacune des petites phrases est accompagné d'un montage où la tête du marseillais est couverte de la coiffure des philosophes du 18ème siècle, pour accentuer la moquerie.

Parmi les phrases, on retrouve quelques perles dont seul Naps a le secret, c'est vrai, comme "Je kiffe bien le guépard, j'aime trop cet animal, il cavale tarpin vite frère", ou encore "Même pour les années précédentes, je pense ça va être dur mon frère", et quelques autres. On ne sait pas comment le marseillais va prendre tout ça, mais il va probablement s'en foutre. Et il se rappelle des vidéos postées par Booba en train de s'ambiancer sur "La Kiffance", à sa sortie.