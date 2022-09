Lyna Mahyem : Enfin sur scène à Paris !

La belle chanteuse se produira le 25 octobre prochain au Trianon.

La belle chanteuse, originaire d'Argenteuil, se produira enfin sur scène le 25 octobre prochain, au Trianon. Révélée 2016, grâce à une reprise du morceau "92i Veyron" de Booba, puis avec des singles comme "Tiens ça !", ou encore "Quand Je Dab", Lyna Mahyem a depuis sortie plusieurs singles et a révélé son troisième album studio intitulé "Authentic". Disponible depuis le 4 mars dernier, l'album est composé de hit comme "Ena W Yek" et "Mal de toi", ce projet marque un renouvellement dans la carrière de la chanteuse. Des morceaux qui se transforment en trend tik tok, une opportunité qui a permis à Lyna de monter dans les charts et de fédérer encore plus sa communauté.

Très présente sur la scène musicale cette année, la chanteuse a suivi Imen Es à l'occasion du "Es Tour" et s'est également produit dans plusieurs festivals dont "Solidays" en juillet dernier à Paris. Le 25 octobre prochain, Lyna Mahyem se produira au Trianon, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. L'occasion pour ses fans de la voir sur scène et de chanter en choeur ses plus gros tubes. Les places pour le concert sont disponibles ici.

La belle chanteuse ne nous déçoit jamais, elle a récemment balancé le clip de son morceau "Mal de toi". Un morceau dans lequel la jeune chanteuse se confie sur les relations amoureuses, une histoire universelle qui touche tout le monde.

On vous laisse découvrir, ou re découvrir les images et nous vous attendons nombreux le 25 octobre, pour chanter à l'unisson avec Lyna !