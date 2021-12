Rim'K annonce un projet international avec "Ici c'est Paris"

"Ici, c'est Paris" s'annonce bouillant.

Après les initiatives de Sofiane, avec son "93 Empire", puis de Jul avec son "Bande Organisée" ou "Classico Organisé", les projets "de groupe" sont en train de revenir à la mode dans le rap français, pour le plus grand bonheur des amateurs de gros featurings. Avec, à chaque fois, un véritable succès au rendez-vous, preuve que les auditeurs de rap en France sont en demande de ce genre de connexions. Bientôt, le rap français va pouvoir parler d'un nouveau projet de ce genre, et cette fois-ci, c'est Rim'K qui vend la mèche.

Le Tonton Du Bled était en interview pour l'émission "Soyons Foot", diffusée par nos confrères de chez Booska-P. Une émission dans laquelle il apparaissait aux côtés de Naza et du Colombien. Il a donc été relancé sur "Ici c'est Paris", un projet dont on parle depuis un certain temps désormais. Il a confirmé que ce projet serait un album collaboratif, et a déclaré : "c'est un gros, gros, gros projet, un énorme projet musical. Donc faut prendre le temps de faire les choses". Rim'K a également précisé que le projet "va regrouper énormément d'artistes parisiens".

RIM’K PARLE DE SON PROJET « ICI C’EST PARIS » qui regroupera énormément d’artistes ????@rimkofficiel pic.twitter.com/GqgElD55qi — KushKudy ???? (@kushkudy) December 26, 2021

Mais il a surtout annoncé : "Il y aura aussi de très belles surprises internationales", une excellente nouvelle car on a tendance en France à se renfermer un peu sur notre rap game en fermant les yeux sur ce qui se passe en Italie, en Espagne, au Maroc, en Algérie ou encore en Allemagne. Pourtant, les scènes rap de ces pays sont de qualité et on gagnerait probablement à tenter de s'exporter plutôt que de continuer à inviter toujours les 3 mêmes stars (Jul, SCH ou Ninho) sur tous les albums. Pas de date ni de tracklist, mais on vous tient au courant dès qu'on en sait plus sur "Ici, c'est Paris" !