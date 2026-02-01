Princeton lance un cours inédit sur l’histoire des femmes dans le hip-hop

Dans une initiative qui marque un tournant pour l’enseignement universitaire du rap, Princeton University offrira au semestre de printemps 2026 un cours unique en son genre centré sur l’importance des femmes dans l’histoire du hip-hop.

Intitulé Miss-Education: The Women of Hip-Hop, ce cours vise à replacer les femmes non pas comme figures secondaires, mais comme des architectes essentielles de la culture hip-hop — tant sur le plan musical que politique et intellectuel.

Pensé comme un mélange de séminaire, de laboratoire de recherche et d’atelier de performance, il a pour ambition de repousser les récits traditionnels qui ont trop souvent minimisé l’impact des artistes féminines dans l’évolution du genre.

L’équipe enseignante est composée de spécialistes issus de différents domaines : l’éducateur en hip-hop Chesney Snow, la chercheuse en culture et genre Dr. Francesca D’Amico-Cuthbert, et la rappeuse canadienne Eternia, reconnue pour son engagement en faveur de l’égalité des genres dans le rap.

Le programme permettra aux étudiants d’explorer l’histoire du hip-hop à travers une approche genrée et interdisciplinaire, en étudiant des figures pionnières comme MC Sha Rock, Roxanne Shanté, Queen Latifah, Lauryn Hill, Lil’ Kim ou Cardi B.

Au-delà de l’analyse, les participants s’engageront dans des pratiques de préservation culturelle — archivage, histoires orales, recherches basées sur la performance et création de podcasts — afin de comprendre comment se construit et se transmet la mémoire collective du hip-hop.

Ouvert à tous les étudiants sans prérequis et dispensé au Lewis Center for the Arts, Miss-Education reflète l’engagement croissant de l’université à intégrer les arts et la culture populaire dans l’enseignement supérieur, tout en soulignant le rôle central des femmes dans la genèse et le développement d’un mouvement musical global.