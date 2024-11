Drake & Future : la paix semble retrouvée après des mois de tensions !

Après des mois de tensions et de clashs, il semblerait que Drake et Future aient finalement enterré la hache de guerre. Les deux auraient récemment eu une conversation téléphonique pour mettre fin à leur différend.

Selon le journaliste Elliott Wilson dans son podcast "The Bigger Picture", cela a rapidement fait le tour du web : "Tout ce que je peux dire c’est qu’ils se sont appelés et peu importe quel était le problème entre les deux, ils semblent l’avoir résolu. Metro n’est pas inclus."

Il semblerait que Young Thug ait joué un rôle crucial dans cette réconciliation. Le rappeur, qui vient d’être libre, a lancé un appel à l'unité sur les réseaux sociaux, interpellant directement Drake, Future et Metro Boomin : "@Drake @1future @MetroBoomin nous sommes tous des frères. La musique n'est pas la même sans nos collaborations", a écrit Thug sur X

La brouille entre Drake et Future remonte à mars 2024, suite à la sortie de l'album "We Don't Trust You" de Future et Metro Boomin. Cet album contenait plusieurs attaques contre Drake, notamment dans le morceau "Like That" en featuring avec Kendrick Lamar. Les tensions se sont ensuite intensifiées avec la sortie d'un deuxième album, "We Still Don't Trust You", où d'autres artistes comme A$AP Rocky et The Weeknd ont également pris part au conflit.