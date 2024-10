Booba défie Rohff avec des morceaux à venir

"C'est pas du Fitna"

Le conflit historique entre les deux poids lourds du rap français continue. Récemment, Rohff a relancé les hostilités en insinuant des relations intimes entre Booba et le producteur américain Diddy.Le rappeur du 94 n'a pas hésité à publier un montage photo provocateur sur Instagram, mettant en scène Booba et Diddy dans une situation pour le moins compromettante.

Cette attaque n'est pas passée inaperçue auprès du Duc de Boulogne. Booba a rapidement riposté sur son compte X, annonçant la sortie imminente de nouveaux morceaux.

B2O a déclaré : "À part ça, tu fais du son dans ta vie misérable ? Parce que moi je vais bientôt envoyer et crois-moi c'est pas du Fitna !". Cette référence au dernier album de Rohff, "Fitna".

.@rohff À part ça tu fais du son dans ta vie misérable? Parce que moi j'vais bientôt envoyer et crois moi c'est pas du Fitna! 🙌🏾🔥🏴‍☠️ pic.twitter.com/rDPMqP074z — Booba (@booba) October 17, 2024



Depuis plus de deux décennies, Booba et Rohff entretiennent une rivalité qui a marqué l'histoire du rap français. Leurs échanges, souvent virulents, ont donné lieu à de nombreux morceaux de clash, des confrontations sur les réseaux sociaux et même des incidents en dehors du cadre musical.

.@rohff C'est 3 comprimés par jour pas 1 tous les 3 jours 😂🕳️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/rNBrQLnEMy — Booba (@booba) October 18, 2024

Alors que Booba promet de nouvelles sorties, les observateurs s'interrogent sur la réponse que pourrait apporter Rohff. Le rappeur du 94, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, ne manquera probablement pas de riposter.

Tu ferais mieux d’envoyer un WESTERN à ton père Mr Yaffa du Cœur Samba 😂🤣il a eu sa période Diddy lui aussi le pauvre il est en chien de ouf au Sénégal À peine il trouve à manger Envoi son adresse je lui envoi 1k miskine t’es une grosse pince askip 🤦🏽‍♂️🤣😂… pic.twitter.com/hYQGWDQKX3 — ROHFF (@rohff) October 18, 2024