Niro : son étonnant projet avec son fils

Si Niro est dans l'actualité aujourd'hui, ce n'est pas pour un projet musical, lui dont le dernier album, "Taulier" est sorti le 10 février dernier. Non, cette fois le rappeur originaire de Blois a eu une idée qui mérite qu'on développe. Il veut lancer une marque de vêtements dont les modèles seront dessinés par son fils. Il partagera ensuite les recettes : 50% iront à des associations caritatives, 50% serviront à financer les études de son enfant. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet qui en dit pourtant long sur la réflexion de l'artiste qui veut aussi par ce biais développé les idées entrepreneuriales de son fils.

"Mon fils et moi avons pensé à une marque de vêtements pour adultes et enfants. Tous les modèles conçus sortiront de son imagination. Evidemment, je superviserai tout ça. Une partie des bénéfices ira à une association, l'autre partie pour ses études. Je veux lui donner l'amour de l'entreprenariat et de l'entraide dès son plus jeune âge, au même titre que le sport pour certains parents. Mon seul souci dorénavant est de voir si c'est légal. Je vais consulter mes avocats."