Mort de la reine Elizabeth : le rap américain lui rend hommage

Son règne a marqué le monde.

Hier, quand on a appris la mort de la reine Elizabeth à la rédaction, on se disait que la plupart des êtres humains vivants aujourd'hui n'avait connu qu'elle comme souveraine du royaume britannique, c'est dire sa longévité et son impact sur le monde moderne. Alors, forcément, son décès a bouleversé la planète et pas seulement l'Europe. Aux Etats-Unis, les rappeurs ont été nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Il faut bien admettre que c'est un monument mondial qui vient de disparaître.

Souvent appelée la Queen, Nicki Minaj a posté ses condoléances sur Twitter en partageant un message officiel.