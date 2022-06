Soso Maness : "Le regard de certaines personnes change"...

Soso Maness vient de sortir son nouvel album, "A l'aube". Il est donc en pleine promotion pour défendre ce nouveau projet. Pour ce faire, il a donné une grande interview dans les colonnes de 20 Minutes. Il y reconnaît notamment que malgré son immense succès, tout n'a pas été simple, aussi bien dans sa vie privée que dans la rue et que cela transparaît dans ses lyrics. Et si les choses ont réellement changé, cela ne s'est pas fait sans heurts.

"J’ai fait beaucoup de concerts. J’ai aussi obtenu un autre statut, que je me dois de conforter. Il y a aussi eu beaucoup de zones de turbulence et je pense que ça se ressent dans ce nouveau projet. Je veux être le plus en phase avec ma réalité, je rappe avec mon cœur et ce n’est pas de la fiction. Quand ça ne va pas, je me dois de le dire [...] Il y a eu des éclaircies mais aussi beaucoup de zones d’ombre. Autant dans ma vie privée, que dans la street."

Le résultat c'est que, même si c'est son quatrième projet en seulement trois ans, c'est loin d'avoir été le plus simple.

"C’est normal que ce soit compliqué. Le regard de certaines personnes change, heureusement pas tout le monde [...] je vois aussi le regard de personnes, dont certaines ne me disent plus bonjour, et je me demande ce que j’ai bien pu faire. A part avoir réussi. Mais c’est un peu la mentalité de quartier, même quand les meilleures choses arrivent il y aura toujours de la jalousie. Le problème, c’est que j’y pense vraiment souvent, et je ne devrais pas autant y penser parce que ça me fait du mal à moi-même."