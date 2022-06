Prince Waly donne le top 5 de ses artistes préférés

Et c'est très intéressant.

Prince Waly était récemment de passage dans clique et, à l'instar de ce qui se fait souvent aux Etats-Unis, il n'a pas échappé à la question qui devient désormais un rituel : donner le top 5 de ses artistes préférés. S'il a grimacé, il s'est finalement lancé pour choisir.

"Numéro 5, je mettrais Ill des X-Men, un rappeur qui m'a mis le pied à l'étrier. En l'écoutant, j'ai appris à gérer les placements, les flows, les textes aussi. Le GOAT en termes de rap français".

Ensuite, il est passé à un stade au-dessus pour la quatrième place.

"Kendrick Lamar pour tout ce qu'il a apporté en termes de modernité, d'émotion aussi et d'esthétique. Je me reconnais en lui en termes de créativité et d'artistique."

Et c'est la surprise en numéro 3.

"Je vais mettre Dave Brubeck, c'est un compositeur de jazz et sa musique me touche énormément. Je ne suis pas un énorme connaisseur de jazz mais je sais que quand j'écoute Dave Brubeck, ça me parle à fond."

Le numéro 2 n'est pas dévolu à un chanteur mais à Hayao Miyazaki, "un mec qui fait de l'animation japonaise, qui a fait des films comme 'le voyage de Chihiro', 'Le château dans le ciel' et tout ça. Et quand j'étais petit, c'étaient des films qui me parlaient à fond, je ne regardais que ça. Il arrivait à transmettre de l'émotion avec du dessin et je trouvais ça trop fort."

Enfin, le haut du panier.

"Le GOAT, Michael Jackson. Quand j'étais petit, mes parents écoutaient Michael Jackson, ils avaient carrément acheté la VHS avec tous ses clips. Ça m'a traumatisé à vie et encore aujourd'hui, ça me traumatise. Personne n'a dépassé Michael Jackson encore aujourd'hui."

Un top 5 éclectique et très intéressant à revoir ici.