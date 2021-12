Reverse s'intéresse aux bad boys de la NBA

Ils sont mal aimés, et pourtant...

Comme l'image de la NBA n'a jamais été aussi clean, nos amis de Reverse ont sorti un numéro de leur mook consacré aux mauvais garçons. Le but de ce numéro est d'aller creuser du côté sale pour essayer de décoller un peu l'étiquette estampillée "Bad Boys" qui a été accolée à certains joueurs ou personnages du monde du basket, histoire de voir si elle était vraiment justifiée. Mal élevés, mal compris ou mal aimés, on a souvent fourgué tout un tas de personnages aux parcours et aux tempéraments très différents dans le même sac, et la rédaction de Reverse a voulu y voir plus clair. Entre les dangers publics, les authentiques brigands, les anticonformistes et les joueurs de devoir qui se sont illustrés par leur dureté ou leur vice, on découvre des histoires singulières et souvent bien plus complexes qu'on ne pourrait le penser.

Comme pour chaque numéro, Reverse a pu compter sur des intervenants incroyables pour tenter de voir quelles peuvent être les implications d'être catalogué comme un Bad Boy. Vincent Masingue, ancien joueur de Pro A et de l'équipe de France est leur rédacteur en chef exceptionnel pour ce Mook et ils ont eu le concours de Bruce Bowen (ancien champion NBA avec les Spurs), Georgi Joseph (joueur pro français) et Chris Herring (journaliste pour Sports Illustrated).

Le Mook fait 240 pages et est disponible exclusivement sur BasketSession.com.

Vous pouvez aussi découvrir le sommaire ici et le concept du mook ici.