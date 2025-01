Générations en direct de la Nuit de l'Orientation !

Le vendredi 24 janvier, l'équipe de Générations fera son émission en direct de la Nuit de l'Orientation.

Ce n'est pas tous les jours que l'équipe de Générations a l'occasion d'aller à la rencontre de son public de manière officielle. Oui, on reçoit parfois des auditeurs dans les locaux, surtout dans le cadre de jeux concours, mais le reste du temps, nos animateurs sont le plus souvent seuls en studio. Mais si vous habitez à Lyon, et que vous souhaitez rencontrer les membres de l'équipe, ou simplement assister à une émission pour voir comment ça se passe, ça va être possible le vendredi 24 janvier, pendant la Nuit de l'Orientation !

Une soirée organisée pour les jeunes, qui devront bientôt faire des choix importants pour la suite de leur vie. Un évènement qui aura lieu à Lyon, au Palais de la Bourse, le 24 janvier à partir de 15h (entrée gratuite), et dont Générations est partenaire cette année. La team Géné, elle, sera en direct sur place de 16h à 20h.

Si vous voulez rencontrer vos animateurs préférés comme Oliv' ou Yanisse, c'est le moment idéal ! Et ce sera aussi l'occasion de prendre plein d'informations, pour faire vos choix d'orientation avec tous les outils entre vos mains. Evidemment, si vous voulez devenir animateur radio, l'équipe aura certainement plein de choses à partager avec vous au sujet de leur parcours. Pour ceux qui ont envie de s'amuser, plusieurs jeux sont prévus avec le public, et un invité surprise devrait faire son apparition autour de 16h20.

Alors n'hésitez pas : on se donne rendez-vous à la Nuit de l'Orientation demain, à partir de 15h !