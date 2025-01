Tony Yayo raconte la fois où 50 Cent a tabassé Ja Rule et lui a pris sa chaîne

Les années 2000, c'était quand même un autre délire dans le rap US.

Si aujourd'hui, on a l'habitude de voir les rappeurs US se balader avec des armes, sans hésiter à faire feu, il y a une époque où les gars avaient un peu plus de couilles dans le rap game, et n'hésitaient pas à se retrouver face à face pour se taper dessus, sans avoir besoin de sortir son gun pour jouer aux durs. Si on prend un gars comme 50 Cent, par exemple, ce n'est pas un hasard s'il s'est fait tiré dessus 9 fois au début de sa carrière : le gars était un sacré bagarreur difficile à venir chercher. Tony Yayo, ex-membre du G-Unit, a encore en souvenir la folle époque du clash avec Ja Rule.

La plus grosse gauche du Queens ?

50 Cent avait l'air barraqué dans les années 2000, et pas seulement l'air : il était bien solide. Invité pour le podcast "Million Dollaz Worth Of Game", son ancien collègue Tony Yayo a tenu à raconter sa version de la légendaire bagarre qui a eu lieu entre 50 Cent et Ja Rule, lorsque le clash entre les deux artistes était à son apogée. Alors que Ja a toujours affirmé qu'il avait eu le dessus sur 50 Cent, Tony n'a pas du tout le même souvenir :

Fifty a démonté Ja Rule à Atlanta. Fif a mis KO ce mec. On était au même hôtel. J'étais dans le bâtiment. Les mecs ont essayé de confronter 50 Cent. Baw ! Fifty l'a rendu froid comme une pierre. C'est un gaucher, c'est pour ça que Fif' mettait KO tous les gars dans le hood, parce qu'il est gaucher.

Et Tony Yayo ne s'arrête pas là, en livrant la suite de cette anecdote assez savoureuse :

Ja Rule a hurlé. Son œil s'est rapidement mis à gonfler. Donc on rentre dans l'ascenseur et c'est à ce moment que 50 Cent nous montre la chaîne qu'on peut voir dans le clip de "Wanksta". Il nous dit : 'regardez ce que j'ai trouvé'. Donc il l'a bien tapé, et après, il lui a arraché sa chaîne.

Une bagarre qui aurait donc eu lieu dans un hôtel d'Atlanta en 2000. La version racontée par Tony Yayo a l'air d'avoir été de plus confirmée par d'autres témoins de la scène, bien que Ja Rule continue de maintenir sa propre version. On n'aura peut-être jamais la vérité, mais cette histoire de Fifty le gaucher qui couche tout le monde a clairement participé à construire la légende autour du rappeur !