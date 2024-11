Diddy : Des voyages romantiques organisés pour Justin Bieber avec des "adultes riches"

Une nouvelle qui glace le sang...

Une affaire qui prend une tournure de plus en plus sombre

L’affaire qui secoue le monde du hip-hop américain depuis des mois prend une nouvelle tournure. Derrière les murs de la prison, le légendaire producteur Suge Knight, fondateur du label mythique Death Row Records, continue de faire parler de lui. Et cette fois, c’est dans le cadre de l'affaire concernant Sean "Diddy" Combs que Knight a fait des révélations glaçantes.

Lors d’un appel téléphonique depuis la prison avec Michael Franzese – ancien mafieux reconverti – une conversation choquante a été enregistrée et publiée sur YouTube, et ses déclarations ont laissé les fans et les médias dans l’effroi. Knight allègue que Diddy aurait forcé un jeune Justin Bieber à entreprendre des voyages romantiques avec des hommes adultes et prospères.

"Je veux dire qu’il y avait des hommes adultes qui emmenaient Justin Bieber. Un homme adulte emmenait Justin Bieber quand il était jeune, en vacances, des vacances romantiques," confie Knight, en soulignant l’absence de toute femme sur les photos publiées à l’époque sur Instagram – seulement Justin Bieber et un homme plus âgé, affichant leur relation mystérieuse.

"Il ont eu des relations sexuelles avec lui"

Suge Knight va plus loin en décrivant ce qu’il appelle la "chose la plus triste au monde", ce que Combs et son entourage auraient fait subir à la jeune star canadienne. Selon lui, "pas une seule personne" n'a osé dénoncer ces agissements, préférant le silence. Lorsqu’il est poussé à en dire davantage sur ce que Diddy et ses associés auraient fait à Justin Bieber, Knight affirme que des relations sexuelles auraient eu lieu avec le chanteur, alors encore très jeune.

"Je déteste vraiment dire ça, parce que j'aime beaucoup Justin Bieber," ajoute Suge Knight avec tristesse.

Pour lui, cette situation n’aurait jamais été possible si le jeune Bieber avait grandi dans une famille riche. Au lieu de cela, Bieber venait d’un milieu modeste, ce qui l’aurait rendu vulnérable. Suge conclut en disant que Justin Bieber était un talent si pur qu’il aurait pu être "plus grand que Michael Jackson."

Ces accusations ajoutent une nouvelle couche de mystère et de controverse autour de Diddy et mettent en lumière des zones sombres de l’industrie du showbiz. En attendant, l’affaire continue de faire le tour du monde et suscite une réaction massive de la part du public, choqué par ces révélations.