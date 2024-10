PLK devient sponsor officiel du club de foot de sa ville

Ça représente Clamart du berceau à la tombe !

PLK, rappeur français de l'année 2024 ?

Il s'est passé pas mal de choses imprévues en 2024, mais il y en avait une qu'on n'avait pas forcément vu venir : PLK qui devient la tête d'affiche du rap français. On exagère peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup : avec son projet "Chambre 140" sorti en 3 parties, il a monopolisé l'attention tout le long de l'année. Si on ajoute à ça ses 2 Bercy et ses anciens gros succès, ça fait de lui le rappeur le plus écouté en France sur l'année 2024. Une vraie belle performance, surtout qu'il a réussi à esquiver la sauce dans laquelle il aurait pu tomber à cause de Booba et Maes. Maintenant que le Polak est au sommet du game, chiffres à l'appui, c'est désormais l'heure de redistribuer un peu de sa force, notamment à sa ville de Clamart et son club de foot.

Enna Music sponsor du CSM Clamart Football

En effet, le rappeur est originaire du 92, de Clamart plus précisément. Et après avoir été supporté et soutenu par sa ville pendant des années, c'est à son tour de s'impliquer dans la vie associative sur place. Son label, Enna Music France, est devenu sponsor maillot officiel du CSM Clamart Football, le club de foot de la ville. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, à travers un mini-clip assez sympa.

🚨 PLK devient le sponsor maillot du club de foot « CSM Clamart » 👕 pic.twitter.com/0HFegRfzEq — 60SecondesPLK CHAMBRE 140 🇵🇱 (@60SecondesPLK) October 14, 2024

On y voit notamment le rappeur venir coacher les équipes dans les vestiaires comme un coach de district, mais aussi des séances de coupe de cheveux organisées au milieu du terrain. Aux images, on comprend que PLK a dû lui aussi un jour jouer dans ce club et porter les couleurs rouges et blanches. Du coup, les maillots du club affichent désormais une belle tête d'ours avec "ENNA Music" écrit en dessous.

Le maillot sera disponible à la vente pour le public à partir d'aujourd'hui à midi, au prix de 44 euros. Grosse force à PLK pour cette initiative, on valide ! Et vous?