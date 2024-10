Eminem devient grand-père : 50 cent le félicite "On devient vieux !"

Les réseaux sociaux ont été en ébullitions après cette grande nouvelle ! En effet, Eminem a sorti son nouveau clip "Temporary", un morceau touchant mettant en scène une belle déclaration d'amour à sa fille Hailie Jade. Et à la fin de la vidéo, Slim Shady a décidé de capturer la surprise de sa fille qui lui tend un maillot inscrit "Granpa" suivie de son échographie.

Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir son ami de toujours 50 Cent. En effet, celui qui a arrêté de rapper à cause de la "stupidité" du hip-hop a rendu hommage à l'interprète de "Rap God" sur son compte Instagram, tout en félicitant sa fille pour sa future grossesse.

"Mec... le bébé, n'est plus un bébé. @hailiejade félicitations bébé. @eminem mec on devient vieux mdr."

Le rappeur de 49 ans était invité du mariage de la fille d'Eminem. Ému aux larmes, il a avoué dans une interview son envie d'avoir sa propre fille :

Ce dernier est revenu sur les émotions que le mariage d'Hailie Jade lui a procuré :

"C'était incroyable, la chose la plus folle pour moi, point final. Je me suis dit : 'Yo, mec, c'est fou. On vieillit. Ton bébé a grandi. Qu'est-ce qui se passe ?'"