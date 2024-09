Black M déclare la guerre à Gims : Booba réagit !

Quelle est loin l'époque où la Sexion était au sommet...

La guerre est déclaré !

L'amitié entre les deux anciens de la Sexion d'Assaut est bel est bien révolu. Et c'est Black M qui commence les hostilités. Alors qu'il faisait référence à la plainte de Gims et DemDem envers Booba, l'interprète de "Sur ma route" a décidé de tacler son ancien compère et le rappeur Inso le véritable où il montre une conversation où il est insulté et menacé par ce dernier.

Et ça c’est pas du harcèlement? Dois-je porter plainte ? Je sais pas mais j’ai besoin d’en parler…C’est très grave !!! @GIMS @insolent_l 🫵🏿🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/cyo6BuWjnO — BLACK.M (@Bmesrimes) September 26, 2024 "Et ça c’est pas du harcèlement? Dois-je porter plainte ? Je sais pas mais j’ai besoin d’en parler…C’est très grave !!! @GIMS @insolent_l

Il n'en fallait pas plus pour que Inso le véritable réplique et décide de montrer des captures de conversation avec Black M mentionnant que ce dernier est juste jaloux de la carrière de Gims tout en mentionnant Booba :

"Le vrais visage de Black Haine grand jaloux ….. @booba @Bmesrimes leurs point en commun La Jalousie"

Le vrais visage de Black Haine grand jaloux ….. @booba @Bmesrimes leurs point en commun La Jalousie pic.twitter.com/YfWLmcwTsO — Inso Le Veritable (@insolent_l) September 26, 2024

Booba décide de répliquer dans l'embrouille

Qui dit clash dans le rap game dit retour de Booba ! Ce dernier a décidé de prendre la parole dans un premier temps sur X en répondant au tweet d'Alpha Diallo :

.@BMesrines Ça y est c'est l'heure?! 🏴‍☠️ https://t.co/u7wEEtJIhf — Booba (@booba) September 26, 2024 Il est ensuite passé sur Instagram en répondant avec humour : "@blackm JE SAIS PAS POURQUOI T'AS MIS CE SON MAIS MOI J'SUIS PAS DANS TES BAILS DE QUARTIER J'AI UNE PLAINTE AU CUL DÉJÀ J'VEUX PAS ME RETROUVER AVEC TOI ET MIMI MATHY À DANSE AVEC LES STARS "

Alors Booba et Black M ensemble contre Gims ? Ce dernier a préféré discret concernant ces récentes déclarations.