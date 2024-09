Offset accuse Cardi B de l'avoir trompé pendant qu'elle était enceinte

Franchement, on est pas fâchés qu'ils soient séparés : enfin un peu de tranquillité.

Un divorce enfin acté

C'était un des feuilletons les plus chiants et les plus inintéressants de tous les gossips du rap US de ces 20 dernières années. La relation entre Cardi B et Offset aura été en une de l'actualité pendant des années, mais la hype autour de leur idylle aura diminué, au fur et à mesure que le public s'est rendu compte du faible talent des deux artistes. Car Offset en solo ne vaut pas plus qu'un autre rappeur, même s'il aura marqué l'histoire avec les Migos. Cardi B, quant à elle, aurait pu devenir la prochaine reine du rap US après Nicki Minaj, mais elle a mis un demi-siècle avant de nous sortir son deuxième album (toujours pas sorti d'ailleurs), et est donc devenue quasiment has been. Par contre, quand les deux décident de régler leur compte maintenant qu'ils ont divorcé, là, on a droit à du grand divertissement !

🚨 CARDI B vs OFFSET, c’est la GUERRE !



Dans un live insta, Offset l’a accusé d’avoir couché avec un autre homme pendant qu’elle était enceinte de son enfant.



Pour rappel, l’ancien couple s’est récemment divorcé il y a quelques semaines 💔 pic.twitter.com/QEo8tehT8Q — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) September 26, 2024

De lourdes accusations

Ces dernières années, on avait surtout l'habitude de voir Offset faire n'importe quoi avec son zob, puis il se faisait attraper par les médias, ou directement par Cardi B elle-même, qui n'hésitait pas à afficher son mari trompeur dans la presse. Le rappeur tentait ensuite de se faire pardonner en lui offrant une voiture de luxe, et la romance repartait de plus belle, jusqu'à la prochaine tromperie d'Offset. Mais cette fois, les rôles sont inversés : c'est Cardi B qui aurai trompé le membre des Migos.

Lors d'un live Instagram de Cardi B, qui était en train de parler à ses fans de sa situation amoureuse (elle est clairement plus une influenceuse qu'une artiste aujourd'hui), Offset s'est incrusté dans les commentaires pour attaquer son ex-femme : "Tu as b*isé avec un bébé dans le ventre, dis leur la vérité". Quelques instants plus tard, la rappeuse a twitté en disant "Une Nikka blessée fera l'impensable", avant d'ajouter dans un autre tweet "et l'a fait!!!!", ce qui sonne évidemment comme des aveux.

A hurt Nikka will do the unthinkable. — Cardi B (@iamcardib) September 25, 2024

On imagine qu'Offset n'a pas du apprécié mais après tout, il récolte un peu ce qu'il a semé... On espère que dorénavant on n'entendra plus trop parler d'eux, à moins qu'ils recommencent à sortir des bangers, mais on n'y croit pas trop. Et vous ?