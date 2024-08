"Quel accomplissement" : le message touchant de Booba à Bigflo et Oli

"Que ça montre l’exemple en termes de business et de réussite "

Le Rose Festival, événement musical organisé par les frères rappeurs Bigflo et Oli, connaît un succès grandissant depuis sa création il y a trois ans. L'édition 2024, qui se déroule du 29 août au 1er septembre au parc des expositions de Toulouse, s'annonce comme la plus ambitieuse à ce jour.

Cette année, le festival propose une affiche variée, mêlant artistes de renom et talents émergents. Du rap français avec Booba, PLK, Niska, Zola, La Fève, Youssef Swatt's, de la variété française avec Francis Cabrel, Pomme, Jain, de l’électro et de la pop avec Nina Kraviz, Justice...

L'hommage inattendu de Booba

L'un des moments forts de cette édition est sans conteste la participation de Booba, figure emblématique du rap français. Malgré des tensions passées avec Bigflo et Oli, le rappeur a accepté l'invitation et a même adressé un message touchant aux organisateurs sur les réseaux sociaux : "Quel accomplissement ! Et aussi jeunes ! Que ça montre l’exemple en termes de business et de réussite pour les générations à venir. Il n’y a pas que le rap dans le hip-hop, il y a tout un univers et de multiples portes à ouvrir. À ce soir et encore bravo (et ça paye bien)."

Le succès du Rose Festival illustre parfaitement la capacité de Bigflo et Oli à diversifier leurs activités au-delà de leur carrière de rappeurs. Leur réussite dans l'organisation d'événements de cette envergure inspire de nombreux artistes et entrepreneurs de la nouvelle génération.