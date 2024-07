Drake : sa statue de cire divise les fans

En même temps, c'est toujours étrange des statues de cire...

Drake n'a pas quitté le cœur de l'actualité du rap game ces derniers mois. Le rappeur canadien n'a pourtant pas sorti d'album, mais son clash avec Kendrick Lamar (et aussi presque tout le rap game) a fait les gros titres pendant plusieurs semaines. Récemment, certains de ses fans (ou des potes à lui?) sont allés taper sur Rick Ross et sa team. Bref, une vraie star du rap game, peut-être même la plus grande, qui a bien mérité sa place dans le musée des statues de cire de Madame Tussauds, où Drake a désormais sa statuette.

Madame Tussauds New York unveils new Drake wax figure. pic.twitter.com/mCLrjyfsQ1 — Pop Base (@PopBase) July 2, 2024

Sauf que visiblement, comme souvent dès qu'une star est intronisée dans un musée de statues de cire, la ressemblance de la statuette avec Drake n'est pas évidente pour tout le monde. Si certains disent que c'est très ressemblant, d'autres fans, eux, disent que cette statue ressemble à un personnage de GTA, d'autres qu'il ressemble à Taylor Lautner, un acteur US, ou encore à Shemar Moore, et certains ont même déjà surnommé cette statue "Rake", à la manière d'une contrefaçon...

La statue de cire n'est jamais un exercice très facile et il semblerait que les sculpteurs aient particulièrement du mal à représenter les personnes au teint plus mat par exemple. AU niveau des sapes, par contre, on est parfaitement en accord avec le style de Drake : des Air Force 1 , un t-shirt gris, un jean assez large et une veste marron un peu en fourrure, tout comme les bijoux. Pour le visage, par contre, c'est vrai que ça fait très bizarre...