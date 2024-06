Booba s'acharne sur Mbappe

On a jamais vu quelqu'un de si énervé et déterminé, à part une ex...

Les jours se suivent et se ressemblent depuis le début de l'Euro 2024... Alors que les matchs réservent leur lot de surprise, il y a une chose qui ne change pas : Booba est toujours rempli de haine envers Kylian Mbappe. On ne sait pas ce que l'ancien parisien lui a fait mais le Duc ne le lâche pas d'une semelle. Chaque jour, il trouve une nouvelle manière de le rabaisser et de l'insulter. Heureusement, le footballeur semble n'en avoir complètement rien à faire jusqu'ici, et il ne lui a jamais répondu.

Kyky est au centre de toutes les discussions et les spéculations depuis le premier match de l'Equipe de France, pendant lequel il est sorti sur blessure après un énorme choc avec Danso, le défenseur autrichien. Bilan : un nez cassé pour Mbappe, l'occasion parfait pour que Booba lance ses moqueries. Le rappeur ne s'est évidemment pas privé, pendant tout le début de semaine. Dans plusieurs stories, il fait référence au fait que Kylian Mbappe serait surcôté, mais reprend aussi des phrases comme "avant de prendre un coup de boule, tout le monde a un projet".

En plus de poster des images de Mbappe complètement ensanglanté, Booba a également repris une phrase du joueur, prononcée en début d'Euro, dans laquelle il sous-entend que Barcola pourrait profiter de la compétition pour exploser aux yeux du monde entier et s'imposer en tant que titulaire. Barcola titulaire à la place de Mbappe, avec Thuram et Dembele à ses côtés ? On le savait depuis le "passement de jambes, frappe d'enculé, à la Chamakh" : Booba ne connait définitivement rien au football... Ce serait probablement l'attaque de l'Equipe de France la plus inefficace depuis 30 ans.