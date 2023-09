Cardi B et 21 Savage sont les plus nommés aux BET Awards

Des nominations un peu surprenantes.

Comme chaque année, on arrive en cette rentrée au moment où les nominations pour la prochaine cérémonie des BET Awards sont dévoilées au public. La dernière cérémonie avait procuré son lot d'émotions fortes, avec la réconciliation sur scène des deux membres en vie de Migos, Offset et Quavo, brouillés depuis la mort de Takeoff. Cette année sera certainement moins forte en émotions (et tant mieux), mais on sait déjà qui sont les artistes qui partent favoris pour prendre le plus de trophées.

En effet, Cardi B et 21 Savage sont nommés dans 12 catégories différentes, et on imagine donc qu'ils ont pas mal de chances de remporter une récompense. Pour Cardi B, la nomination est un peu surprenante, puisque la rappeuse n'a sorti aucun véritable album depuis "Invasion of Privacy" en 2018. Si elle a été très présente dans pas mal de gros featurings, on imagine que c'est surtout l'absence de concurrence sérieuse chez les artistes féminines qui fait qu'on la nomme dans autant de catégories, comme celle de la meilleure collaboration, et du meilleur couplet en featuring par exemple.

Pour 21 Savage, en revanche, ça n'est pas une surprise puisqu'il a vraiment été omniprésent avec notamment un album commun en compagnie de Drake, "Her Loss", qui a fait un véritable carton, et également pas mal de gros feats qui ont bien marché (il est d'ailleurs nommé dans la catégorie du meilleur duo). Drake talonne le rappeur de très près, lui qui est nommé dans "seulement" 9 catégories. Rendez-vous l'année prochaine (en juin) pendant la cérémonie pour le verdict !