Booba allume Damso, Gazo, Ninho, Maes, Zola sur leurs textes

Enfin, pas vraiment sur leurs textes...

Toujours en guerre avec tout le monde, comme d'habitude depuis le début de sa carrière, Booba semble nous refaire une petite période de crise d'égo, après avoir annoncé qu'il venait remettre de l'ordre en musique il y a quelques jours. Entre la cérémonie Les Flammes, Dinos, son manager Oumardinho, Mehdy Maizi, Maes, Gims, les personnes insultées par Booba en seulement une semaine sont vraiment nombreuses. Mais visiblement, ça ne lui suffit pas, puisqu'il remet de l'huile sur le feu et s'attaque cette fois à de nouvelles cibles.

Dans une vidéo postée par le rappeur sur ses réseaux sociaux, le Duc s'est mis à pointer du doigt les différences qui existent entre les textes de certains rappeurs et la réalité, notamment au niveau de la réussite financière. "Y en a pas un qui a une Lambo, une FeFe, ils en parlent tous dans leurs textes. Que ce soit Damso, Gazo, Zolito, c'est bizarre quand même. Ils sont fauchés ou ce sont des menteurs ? En tout cas, vos rappeurs souffrent". Plus tard dans la vidéo, il rajoute à la liste Ninho et Maes.

Booba : « Vos rappeurs souffrent »



« Y en a pas un qui a une Lamborghini, une Ferrari. Ils en parlent tous dans leur texte que ce soit Damso, Gazo, Zolito (Zola), c’est bizarre quand même, ils sont fauchés ou ce sont des menteurs ? Et j’ai oublié Ninho, Maes » pic.twitter.com/inuoIscEOl — Generasonrap (@generasonrap) May 18, 2023

On n'est pas vraiment au courant de ce qu'il y a dans le garage des rappeurs de la liste. Cependant, on se rappelle aussi de l'époque où Booba essayait de faire croire dans ses morceaux qu'il avait fait rentrer des kilos et des kilos de coke tel un chef de cartel. Visiblement, l'egotrip et l'exagération font partie de cette musique, mais quand c'est les autres, on n'est pas d'accord. Bref, rien de nouveau dans le rap game : les artistes exagèrent dans leurs textes, et Booba semble un peu aigri, pareil qu'il y a dix ans quoi...