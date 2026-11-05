L'actrice britannique Cynthia Erivo rejoint le casting du biopic consacré à Snoop Dogg. Elle incarnera Afeni Shakur, la mère de Tupac Shakur et ancienne militante des Black Panthers. Le film, intitulé Snoop, est prévu en salles le 6 août 2027.

Universal Pictures a officialisé mercredi 4 novembre le casting de Cynthia Erivo dans le biopic Snoop, consacré à l'ascension du rappeur Snoop Dogg au sein du label Death Row Records. L'actrice britannique y incarnera Afeni Shakur, la mère de Tupac Shakur, figure emblématique du mouvement des Black Panthers.

Un casting quatre étoiles pour raconter l'âge d'or du rap West Coast

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, le film est réalisé par Craig Brewer, connu notamment pour Hustle & Flow. Snoop Dogg lui-même est producteur du projet, actuellement en tournage dans le sud de la Californie.

Jonathan Daviss, révélé par la série Outer Banks, tient le rôle principal de Snoop Dogg. Camron Jones incarne Tupac Shakur, tandis que Lauren London joue Beverly Tate, la mère du rappeur. Le casting comprend également Myles Bullock dans le rôle de Dr. Dre, Tre Hale dans celui de Suge Knight et Algee Smith pour Warren G. Les proches collaborateurs Kurupt et Nate Dogg seront respectivement interprétés par Olly Sholotan et Corey Champagne.

Afeni Shakur, une figure incontournable de l'histoire du rap

Cynthia Erivo prête ses traits à une femme dont le parcours dépasse largement celui de simple mère d'un artiste. Afeni Shakur était une militante engagée au sein du Parti des Black Panthers à New York. Elle faisait partie des accusés dans le procès dit des Panther 21 et fut acquittée en 1971, peu avant la naissance de Tupac. Leur relation complexe a inspiré le titre Dear Mama, sorti en 1995. Après la mort du rappeur en 1996, Afeni Shakur a géré son héritage jusqu'à son propre décès en 2016.

Ce rôle replace Cynthia Erivo au cœur d'un débat récurrent : celui du choix d'acteurs britanniques noirs pour incarner des figures historiques noires américaines. Elle avait déjà essuyé des critiques similaires lors de son interprétation de Harriet Tubman dans le biopic Harriet en 2019. Dans une interview accordée à The Guardian en octobre, l'actrice a exprimé sa lassitude face à cette controverse persistante : « Je pense que ça continue encore. » Elle a qualifié ce débat de « perte de temps pour tout le monde ». Malgré la polémique, sa performance dans Harriet lui avait valu une nomination aux Oscars. Elle a aussi incarné Aretha Franklin dans la série Genius diffusée sur National Geographic.

Pratique

Le film Snoop est attendu en salles le 6 août 2027.