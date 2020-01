Mac Miller : sa famille annonce son nouvel album !

La famille de Mac Miller vient de dévoiler la date de sortie du nouvel album posthume de Mac Miller, "Circles" !

Il y a des bonnes nouvelles qui laissent un goût assez amer dans la bouche, et celle-ci en fait partie. Vous n'êtes pas sans savoir que Mac Miller, le kids de Pittsburgh, est décédé le 7 septembre 2018, à 26 ans, d'une overdose accidentelle, à cause de pilules contrefaites. Une mort triste, et qui contraste sévèrement avec la façon dont Mac Miller avait explosé au monde, grâce à sa mixtape "K.I.D.S." remplie de vibes positives et d'énergie. Et la famille du rappeur vient aujourd'hui d'annoncer officiellement la date de sortie de son prochain album posthume, via un communiqué.

Le projet s'appellera "Circles", et sortira le 17 janvier 2020. A l'origine, cet album était censé sortir en même temps que le précédent, "Swimming", dernier projet sorti de son vivant par Mac Miller. Un projet qui aurait donc dû être un double album "Swimming In Circles", mais toute l'équipe avait alors décidé de repousser "Circles", pour prendre le temps de peaufiner tous les morceaux. Ces informations nous viennent toutes du communiqué de la famille. On y apprend également que c'est Jon Brion qui a pris la tête du projet après la disparition de Malcolm, car ils ont longuement discuté de ce à quoi l'album devait ressembler.

Brion s'est donc mis un point d'honneur à respecter tout ce que le rappeur lui a confié, et si ce projet est posthume, on devrait tout de même très bien sentir l'univers du rappeur, car Mac Miller et Jon Brion étaient proches depuis longtemps. On a évidemment hâte d'être au 17 janvier, et pour patienter, l'équipe a également annoncé la sortie d'un clip jeudi soir, à minuit. Grosse pensée aux proches qui vont probablement être assaillis encore plus par les émotions dans les semaines à venir.