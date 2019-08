Lorenzo annonce le tracklisting de son prochain album "Sex in the city"

Lorenzo a aussi dévoilé la cover du projet.

Annoncé pour le 23 août prochain, on en sait un peu plus sur le troisième album de l'empereur du sale. Lorenzo a en effet annoncé via un post Instagram, le tracklisting et en a profité pour dévoiler la cover de son projet.

Toujours aussi déjanté, on y voir Lorenzo tout habillé dans une piscine gonflable avec ce qui semble être des poulettes. Une allégorie à sa sauce des clichés du rap américain, avec moins de moyens, mais beaucoup plus d'humour ! Celui qui ne se prend au sérieux l'est quand même lorsqu'il s'agit de parler de musique. En effet, dans le post, il cite un à un ses invités et la liste est finalement plutôt impressionnante. On y trouve en effet Shy'm, Orelsan, le Poto Rico évidemment, Vladimir Cauchemar, les Anticipateurs, son homologue américain Oliver Tree ainsi que Tommy Cash. Tout cela s'annonce assez fou pour mamène Lorenzo !

Et pour aller plus loin dans la folie, il d'ores et déjà prévenu que les auditeurs qui le précommanderont recevront un mot personnalisé de sa part et qu'un grand concours sera organisé au cours duquel le gagnant aura le droit à un abonnement à vie à Marc Dorcel !

En ce qui concerne les prods, Seezy a déjà produit le premier extrait, "Damdamdeo" devrait être présent sur d'autres tracks ainsi que Noxious.