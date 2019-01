6ix9ine : nouvel épisode de son affaire judiciaire, son cas se complique !

Découvrez les derniers rebondissements de l’affaire Tekashi 6ix9ine...

L’avocat du rappeur 6ix9ine a été suspendu jusqu’à nouvel ordre ! Une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux fans. L’artiste du Bronx emprisonné pour six chefs d’accusation depuis novembre dernier n’est pas prêt d’être libéré. Bien qu’une pétition pour sa remise en liberté ait vu le jour, le rappeur fait face à d’autres problèmes de plus grande ampleur.

Lance Lazzaro, son avocat, est suspecté d’un possible conflit d’intérêt pour avoir pris la défense d’autres prévenus de cette même affaire : Shotti et Crippy, les leaders de Nine Trey Gangsta.

L’avocat est contraint à rédiger une lettre à l’attention du magistrat expliquant les causes de ce malentendu. La réponse de la justice américaine autorisant ou non Lazzaro à rester sur l’affaire 6ix9ine sera donnée le 27 février prochain. Si son aptitude à défendre 6ix9ine est contestée, le rappeur devra choisir les services de son second avocat, Dawn Florio.

Ce souci écarte encore plus les rumeurs de possible libération sous caution de Tekashi 6ix9ine, cependant celui qui cartonne avec son album « Dummy Boy » sorti le 27 décembre dernier durant son incarcération, continue de travailler sur un futur projet musical…