6ix9ine : Les détails de son contrat à 10 millions d'euros !

Pourquoi le label "10K Projets" a tenu à le signer ?

6ix9ine signera bientôt son grand retour dans le monde rap américain ! Bientôt libre, le rappeur aurait déjà signé un contrat à 10 millions de dollars dans le même label que Trippie Redd. Voici les derniers informations concernant son nouveau projet...

Depuis ses débuts, le rappeur Tekashi 6ix9ine a attiré la lumière sur lui. Son premier album était un carton mais il n'a pas pu en profiter puisqu'il a été arrêté par le FBI quelques jours après. Cela fait un an que le rappeur est en prison. Pour sortir plus tôt, 6ix9ine a accepté de changer de camps : il balance des dossiers sur les Nine Trey Gangsta Bloods en échange de sa liberté. Grâce à ses confessions, le rappeur aux cheveux colorés devrait être libre très bientôt, c'est la raison pour laquelle Elliot Grainge, le fondateur du label à succès "10K Projets" a souhaité signer 9ine. Tekashi aurait déjà écrit quelques sons, il préparerait deux albums : un en espagnol et l'autre en anglais.

Le label a accepté de donner un peu plus d'informations quant à ce projet. Les PDG de "10K Projets" ont expliqué pourquoi ils ont signé le rappeur controversé. Ils ont annoncé qu'ils ne souhaitaient pas laisser une seconde chance à 6ix9ine mais plutôt lui donner une "opportunité" de se racheter auprès de son public. Ces derniers ont également mentionné l'immense talent de l'artiste qui a seulement 23 ans provoque déjà la folie autour de lui.

Un choix plutôt stratégique tout de même de la part du label de Los Angeles puisqu'un 6ix9ine qui sort de prison et qui refait des sons va forcément provoquer de l'audience... Et donc, beaucoup d'argent pour le label. Rappelons que son procès aura lieu le 18 décembre prochain. Tekashi 69 aspire à sortir avant les fêtes de fin d'année.