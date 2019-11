Eminem : selon Lord Jamar, il "rêve des hommes" !

Lord Jamar continue son clash contre Eminem, et il va loin, s'en prenant même à la mère du rappeur.

Eminem et Lord Jamar sont en plein clash en ce moment, et ce clash avait dès le départ une sale tournure. En effet, Lord Jamar avait mis les pieds dans le plat en disant, grosso modo, que si Eminem était si bien considéré, c'était uniquement grâce aux blancs, qui ne regardent que les ventes sans voir le reste, en disant qu'un mec qui parle de prendre des drogues et frapper sa mère, pour lui, c'est faible et inintéressant. Forcément, Em' a repondu à Jamar, en disant : "J'ai fait un rêve où j'étais un putain d'inconnu mauvais en rap. Sais- tu qui j'étais ? Lord Jamar !!".

Lord Jamar a ensuite surenchéri en accusant le Slim Shady de racisme, pour une cérémonie où ce dernier s'était pointé avec un masque de Will Smith. Une attaque que le chanteur ne semble plus assumer, car le post Instagram n'est plus disponible. Ca ne l'a pas empêché d'en rajouter une couche, après le leak du morceau "What if I Was Gay" de Eminem et Joyner Lucas. "Déjà, il rêve de moi. C'est un peu bizarre. Pourquoi rêve-t-il de moi la nuit ? Peut-être que nous avons la réponse car son morceau "Et Si j'étais Gay?" vient de sortir".

Il surenchérit : "Maintenant voilà une chose. Mon analogie pour décrire qui est vraiment ce mec, parce que les gens continuent à dire "ouais il rappe bien bla bla". Ils se concentrent là dessus. Eminem c'est comme cette fille blanche qui baise avec des noirs. Traîne avec des renois, parce qu'elle a des problèmes avec son papa. Dans son cas à lui, avec sa mère. Il prend de la drogue. S'il a eu la gloire c'est juste parce qu'il nous suce bien".

Un missile bête et méchant en bonne et dûe forme, ce clash ne volera pas très haut. Mais on attend quand même la réponse d'Eminem !