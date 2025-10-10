Fresh LaDouille en démonstration sur "Criminel"

On savait déjà que Fresh laDouille savait kicker sale, mais là il est en forme de fou.

Le rap du 94 a encore de beaux jours devant lui. Les anciens peuvent dormir sur leurs deux oreilles, Fresh LaDouille veille au grain pour nous fournir de gros titres bien crapuleux. Après "Sicarios" il y a quelques mois, il est déjà de retour avec un nouveau morceau, "Criminel", accompagné de son clip.

Vous vous en doutez au vu du titre : on n'est pas là pour rigoler. Fresh LaDouille nous parle de son vécu dans une ambiance sombre, entouré d'une équipe de cagoulés, avec pas mal de séquences tournées place Voltaire à Ivry, sa ville. Alors que son album "Les Mains Sales" est sorti il y a seulement quelques mois, on le sent déjà chaud pour envoyer la suite, et on l'attend avec impatience.