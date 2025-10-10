Fresh LaDouille en démonstration sur "Criminel"

Fresh LaDouille en démonstration sur "Criminel"

On savait déjà que Fresh laDouille savait kicker sale, mais là il est en forme de fou.

Le rap du 94 a encore de beaux jours devant lui. Les anciens peuvent dormir sur leurs deux oreilles, Fresh LaDouille veille au grain pour nous fournir de gros titres bien crapuleux. Après "Sicarios" il y a quelques mois, il est déjà de retour avec un nouveau morceau, "Criminel", accompagné de son clip.

Vous vous en doutez au vu du titre : on n'est pas là pour rigoler. Fresh LaDouille nous parle de son vécu dans une ambiance sombre, entouré d'une équipe de cagoulés, avec pas mal de séquences tournées place Voltaire à Ivry, sa ville. Alors que son album "Les Mains Sales" est sorti il y a seulement quelques mois, on le sent déjà chaud pour envoyer la suite, et on l'attend avec impatience.

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip sortie fresh-ladouille criminel