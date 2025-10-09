Josman kicke une masterclass sur "L'eau"

Le retour de Josman, à chaque fois, c'est du 10/10.

Josman fait clairement partie de ces rappeurs à la plume affûtée dont tous les fans attendant le retour avec impatience. Depuis qu'il a été nominé aux Victoires de la Musique, plus personne ne peut faire semblant d'ignorer le phénomène. Alors qu'il s'apprête à nous livrer son prochain album, "Dom Perignon Crying", qui sera disponible le 31 octobre, il vient de dévoiler le clip de "L'Eau (part. II)" et comme souvent, c'est une petite baffe. Les punchlines sont affûtées, le visuel est bien oppressant, les placements sont toujours aussi fous, bref, du Josman en pleine forme, on a hâte de voir la suite.