Loko, Martin Gal, Alkpote et Deadi réunis pour le clip de "A la carte"

Une belle brochette de kickeurs tarés.

Pour ceux qui veulent commencer le weekend avec des morceaux un peu "alternatifs", inhabituels, hors de la tendance, on a exactement ce qu'il vous faut : ce feat entre Martin Gal, Loko, Alkpote et Deadi, dont le clip vient de sortir. Le morceau s'appelle "A la carte", on ne sait pas s'il figurera sur un album, mais ce qui est sûr c'est que ça détonne ! Pour le clip (signé PICTO.GRAM), on a droit à quelque chose de bien barré avec des scènes de films détournées pour y intégrer les visages de certains des artistes.