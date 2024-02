Infinit envoie le feu dans son "888 Freestyle"

Un dernier avertissement avant la sortie du projet.

Après avoir une fois de plus mis tout le monde d'accord avec son freestyle chez Grunt (en compagnie du légendaire Veust), Infinit va passer la troisième, avec la sortie de son album "888" prévue pour le 16 février. En attendant, il fait chauffer les pneus, avec la sortie de ce tout nouveau "888 Freestyle" sur la chaîne de DonDada. Un freestyle tout en technique, avec une instru bien sombre signée JayJay et Ikaz Boi. On ne sait pas à quoi l'album va ressmebler, mais on est sûr d'une chose : Infinit sera bouillant dessus.