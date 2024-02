Rim'K avec Kekra pour le clip de "Go"

Une connexion 94/92 tout droit venue du futur.

Rim'k vient de faire fort en sortant son tout nouvel EP cette semaine, "Lifat Mat". Un projet court (4 titres), mais efficace, dans lequel on retrouve notamment un featuring avec Kekra ! On pouvait se demander comment les deux univers allaient se mélanger. Réponse aujourd'hui, avec la sortie du clip de "Go", un morceau hyper avant-gardiste où Kekra nous dévoile toute sa palette de flows, et où Rim'K, comme d'habitude, s'adapte à merveille à un univers pourtant très avant-gardiste. Ça fait plaisir de voir le Tonton kicker sur une instru aussi moderne !