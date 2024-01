Nouvelle frappe en provenance du Sud !

Dans le Sud, il n'y a pas qu'à Marseille ou Nice que ça rappe, mais aussi à Toulon ! Et Djafskov est là pour le prouver, en sortant le clip d'un banger qui aurait très bien pu figurer sur "13'Organisé", au niveau de ce que produisent les têtes d'affiche du Sud. Le morceau s'appelle "Gucci", et l'ambiance, vous vous en doutez, est assez street, mais version ensoleillée avec une chanson qui sent bon les clubs et l'été !