8ruki dévoile le clip de "Ok let's go"

Dernière sortie avant la mixtape !

8ruki continue de détonner dans le paysage du rap francophone, avec sa musique très particulière et sa proposition unique. Il s'apprête à sortir une nouvelle mixtape, "POURquoi!!", qui sera dispo le 19 janvier, et pour vous faire patienter il vient d'en dévoiler un nouvel extrait. Le morceau s'appelle "Ok let's go", et le clip qui l'accompagne est assez bien fait, avec une sorte de métaphore autour de la vie et de la course. On est pas certains d'avoir saisi toutes les ref, mais la vibe est prenante, qu'en pensez-vous?