DosPunto et SCH ont goûté au "Poison"

Bientôt le premier album pour les DosPunto !

Le groupe du 95 DosPunto s'était fait un peu discret depuis l'annonce de leur signature sur le label de SCH, Maison Baron Rouge. Mais désormais, c'est l'heure de la lumière pour le duo, qui s'apprête à dévoiler son premier album solo, "DOS", qui sera dispo à partir du 12 janvier. Et pour présenter le projet dans les règles, quoi de mieux qu'un gros feat avec le patron du label ?! C'est désormais chose faite, cette semaine, puisqu'ils viennent de sortir le clip de "Poison", extrait de l'album, en feat avec SCH. un son qui fait la part belle à la mélodie, pimenté par quelques lyrics qui parlent de la rue et de la course à l'oseille. On vous laisse découvrir tout ça !